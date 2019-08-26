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ماذا يعني إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
المقصود بإسناد تدريس الصفوف الأولية بنين للمعلمات هو وجود الطلاب في الصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث الابتدائي) في فصول ودورات مياه مستقلة للبنين.
وكذلك فصول ودروات مياه مستقلة للبنات في المدراس الابتدائية للبنات، ويتم تدريسهم من قِبل مُعلِّمات متخصصات بتدريس الصفوف الأولية.
يأتي ذلك في إطار حرص المملكة في دعم الأطفال في هذه السن المبكرة بأفضل أساليب التعليم العالمية، وفق رؤية المملكة، حيث اهتمت رؤية المملكة 2030 بالطفولة المبكرة من خلال التأكيد على أن يحصل كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة.
وسيكون التركيز أكبر على التعليم المبكر لأهمية هذه المرحلة في سنوات الطفل التعليمية بعد ذلك.
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