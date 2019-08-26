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شكرا لقرائتكم السفارة في تركيا: نعمل على تسهيل عودة عبير العنزي إلى المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة في تركيا: نعمل على تسهيل عودة عبير العنزي إلى المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت السفارة السعودية في تركيا أنها تعمل على تسهيل عودة المواطنة عبير العنزي إلى المملكة بعد العثور عليها.
وأكدت السفارة في بيان لها أنه تم العثور على المواطنة التي اختفت في تركيا وهي بصحة جيدة.
وكان سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا، وليد الخريجي، أعلن اليوم الاثنين، أنه تم العثور على المواطنة المختفية في إسطنبول منذ نحو أسبوع؛ فيما من المتوقع أن تُصدر السفارة بياناً تفصيلياً للحادثة خلال الساعات المقبلة.
وكانت المواطنة قد خرجت من أحد الفنادق في مدينة إسطنبول التركية عندما كانت برفقة أسرتها لتختفي بعد ذلك في ظروف غامضة.
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