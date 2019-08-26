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فيديو.. سائق متهور يصدم مواطناً في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثق مقطع فيديو وقوع حادث أليم في الرياض، حيث صدم سائق متهور مواطناً أثناء وقوفه بجوار سيارته إلى جانب الرصيف على طريق الإمام مسلم في حي الشفاء بمنطقة الرياض.
وأظهر الفيديو، الذي رصدته كاميرا أحد محلات الحلاقة على طريق الإمام مسلم، اللحظات الأليمة؛ حيث خرج متابعات الخليج 365 إلى سيارته وأثناء ذلك هاجمته سيارة مسرعة بشدة لتدفعه وسيارته بعيدًا عن مكان وقوفه.
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