الان تتابع سفارة المملكة لدى تركيا: العثور على المواطنة السعودية عبير العنزي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنقرة – وكالات - الخليج 365
أصدرت سفارة المملكة لدى تركيا بيانًا بشأن اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي في مدينة إسطنبول.
وقال بيان سفارة المملكة “تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا التوضيح بأنه منذ وصول بلاغ اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي في إسطنبول، قامت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية”.
وأضاف البيان: “وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالعثور على المواطنة السعودية اليوم الاثنين 26 أغسطس 2019، وهي بصحة جيدة، وتعمل السفارة والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها إلى المملكة في أقرب وقت”.
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