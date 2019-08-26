إخماد حريق ناقلة وقود في محافظة الدرب

جدة - عمرو شويل جازان - الخليج 365

تمكنت قوات الدفاع المدني في محافظة الدرب من السيطرة على حريق بناقلة وقود، وإخماده، في دوار البلدية.

وقال نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، إن فرق الدفاع المدني نجحت في إخماد الحريق.

وأضاف أن الحادث نتج عنه احتراق سيارة جراء انتشار ألسنة اللهب، بينما لم يتم تسجيل أية إصابات في الموقع.