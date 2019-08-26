الان تتابع إخماد حريق ناقلة وقود في محافظة الدرب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جازان - الخليج 365
تمكنت قوات الدفاع المدني في محافظة الدرب من السيطرة على حريق بناقلة وقود، وإخماده، في دوار البلدية.
وقال نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، إن فرق الدفاع المدني نجحت في إخماد الحريق.
وأضاف أن الحادث نتج عنه احتراق سيارة جراء انتشار ألسنة اللهب، بينما لم يتم تسجيل أية إصابات في الموقع.
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