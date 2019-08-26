شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا طلب أمير عسير من قائد نادي الحي بالبشائر مرافقته إلى الرياض؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)

دعا أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، قائد نادي الحي في ثانوية أنس بن مالك في باشوت بمكتب البشائر في تعليم بيشة، علي الشمراني، إلى مرافقته إلى مدينة الرياض، بعد أن لاحظ أمير المنطقة عبر كاميرات النقل بغرفة العمليات على هامش مبادرة «كذا أجمل»، دوره الفاعل في مجتمعه وتميزه في القيادة والإبداع وتنفيذ العمل بروح الفريق الواحد مع أعضاء نادي الحي التطوعي.

وأوضح الشمراني لـ«الخليج 365»، أن مرافقته لأمير عسير إلى الرياض بمثابة التكريم لإدارة نادي الحي وأعضائه، مضيفاً: «حضرت مع الأمير تركي افتتاح جامع والدته -رحمها الله-، وشاركت في بعض لقاءات العمل، إضافة إلى المشاركة في عدد من النقاشات حول المبادرات القادمة لأمارة المنطقة».