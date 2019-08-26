شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الدرب» يخمد حريق ناقلة وقود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان) باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة الدرب، حادثة حريق ناقلة وقود في دوار البلدية. وأوضح نائب المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان أن فرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب أخمدت الحريق، ونتج عنه احتراق سيارة بسبب انتشار اللهب، فيما لم تسجل أي إصابات في الموقع ولله الحمد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «مدني الدرب» يخمد حريق ناقلة وقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.