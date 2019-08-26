شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من مواطن قتل آخر طعناً أثناء مشاجرة في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمنطقة تبوك بحق عبدالعزيز بن عفنان بن عواد العطوي (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل فريج ابن عودة بن فريج العطوي (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه بسكين إثر مشاجرة بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم (الاثنين) بمدينة تبوك بمنطقة تبوك.