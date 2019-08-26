شكرا لقرائتكم خبر عن كما انفردت "الخليج 365".. السفارة السعودية في تركيا: عثرنا على «عبير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، أنه منذ وصول بلاغ اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي في مدينة إسطنبول، قامت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية، وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالعثور على المواطنة السعودية اليوم (الاثنين) وهي بصحة جيدة.

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وتعمل السفارة والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها إلى المملكة في أقرب وقت

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا وليد الخريجي قد أكد لـ«الخليج 365» أنه تم العثور على الفتاة السعودية «عبير» المختفية في إسطنبول منذ نحو أسبوع.

يذكر أن عبير العنزي كانت قد خرجت من أحد الفنادق في مدينة إسطنبول بتركيا عندما كانت برفقة أسرتها لتختفي بعد ذلك، وتبدأ رحلة البحث عنها من قبل السلطات التركية.