السعودية | السفارة السعودية بتركيا تعلن العثور على المرأة المختفية

شكرا لقرائتكم السفارة السعودية بتركيا تعلن العثور على المرأة المختفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت السفارة السعودية في تركيا بياناً بشأن اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي في إسطنبول.

حيث أوضحت السفارة بأنها "قامت في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية وقد تكللت هذه الجهود بالعثور على المواطنة السعودية اليوم الاثنين 26 أغسطس وهي بصحة جيدة، وتعمل السفارة والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها إلى المملكة في أقرب وقت".

وكان قد ذكر شقيق الفتاة عبر حسابه في تويتر أنها اختفت بتاريخ 14 أغسطس في إسطنبول حيث كانت تقضي الإجازة بصحبة زوجها وأولادها.