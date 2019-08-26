السعودية | وادي يبه.. وجهة السائحين في تهامة جنوب السعودية

شكرا لقرائتكم وادي يبه.. وجهة السائحين في تهامة جنوب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتبر وادي "يبه" الواقع جنوب محافظة القنفذة بـ30 كيلومترا، أحد أجمل الأودية في السعودية، حيث يمتاز بجريان المياه أكثر أيام السنة، كما أنه أحد أكبر أودية تهامة ما بين الغرب والجنوب.

يبلغ طول الوادي نحو 100 كيلومتر، ويحده من الشمال مراكز بني زيد وسبت الجارة وحرب، وشرقاً منطقة عسير ومن ناحية الغرب البحر الأحمر، وجنوباً مركز حلي وجمعة ربيعة.

يقصد ضفاف وادي يبه رعاة الأغنام والأبقار والإبل وهواة الرحلات الذين يستمتعون بالمناظر الخلابة، كما يقام على الوادي سد للاستفادة من مياه السيول عند هطول الأمطار، عدسة"العربية.نت" زارت الوادي والتقطت بعض الصور.