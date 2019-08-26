، "التجارة" تستدعي 94 سيارة مرسيدس 2019 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب احتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 94 مركبة مرسيدس "GLE 450" 2019.

وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء بالشكل الصحيح، قد يؤدي إلى تسرب الماء داخل المركبة مما قد يتسبب في حدوث أعطال كهربائية وخطر نشوب حريق.

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.