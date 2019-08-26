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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 94 مركبة مرسيدس "GLE 450" 2019.
وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء بالشكل الصحيح، قد يؤدي إلى تسرب الماء داخل المركبة مما قد يتسبب في حدوث أعطال كهربائية وخطر نشوب حريق.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
"التجارة" تستدعي 94 سيارة مرسيدس 2019صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-26
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 94 مركبة مرسيدس "GLE 450" 2019.
وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء بالشكل الصحيح، قد يؤدي إلى تسرب الماء داخل المركبة مما قد يتسبب في حدوث أعطال كهربائية وخطر نشوب حريق.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
02:50 PM
بسبب احتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 94 مركبة مرسيدس "GLE 450" 2019.
وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم تثبيت خراطيم تصريف مكيف الهواء بالشكل الصحيح، قد يؤدي إلى تسرب الماء داخل المركبة مما قد يتسبب في حدوث أعطال كهربائية وخطر نشوب حريق.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
، "التجارة" تستدعي 94 سيارة مرسيدس 2019 ،
المصدر : الخليج 365
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