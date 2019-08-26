محمد بن مسعود - الدمام - كانت تتلقى علاجاً طبياً إثر مرض نفسي مزمن يحقق مركز شرطة المنتزه بحائل، في انتحار سيدة تبلغ من العمر 36 عاماً، صباح اليوم. وكانت الجهات الأمنية والصحية قد باشرت صباح اليوم، بلاغاً عن انتحار سيدة بحي المنتزه الشرقي. وذكرت مصادر أن السيدة كانت قد تلقت، فجر اليوم، علاجاً طبياً؛ إثر مرض نفسي مزمن تعاني منه، إلا أنها بعد عودتها للمنزل، وضعت لحياتها حداً، بشنق نفسها. وقد نُقِل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 02:34 PM كانت تتلقى علاجاً طبياً إثر مرض نفسي مزمن Advertisements حائل.. التحقيق في واقعة انتحار سيدة بحي المنتزه حائل.. التحقيق في واقعة انتحار سيدة بحي المنتزه يحقق مركز شرطة المنتزه بحائل، في انتحار سيدة تبلغ من العمر 36 عاماً، صباح اليوم. وكانت الجهات الأمنية والصحية قد باشرت صباح اليوم، بلاغاً عن انتحار سيدة بحي المنتزه الشرقي. وذكرت مصادر أن السيدة كانت قد تلقت، فجر اليوم، علاجاً طبياً؛ إثر مرض نفسي مزمن تعاني منه، إلا أنها بعد عودتها للمنزل، وضعت لحياتها حداً، بشنق نفسها. وقد نُقِل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى. الكلمات المفتاحية

، حائل.. التحقيق في واقعة انتحار سيدة بحي المنتزه ،

المصدر : الخليج 365

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