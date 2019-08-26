، السفارة في تركيا: نعمل على تسهيل إجراءات عودة عبير للمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنها تابعت الواقعة منذ لحظة اختفائها وحتى العثور عليها

أوضحت السفارة السعودية في تركيا أنها منذ لحظة اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي وهي تتابع باهتمام حتى وصلوا لها.

وقالت في بيان لها: "قامت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في اسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية، وقد تكللت الجهود ولله الحمد بالعثور عليها يوم الاثنين، وهي بصحة جيدة، وتعمل السفارة والقنصلية على تسهيل إجراءات عودتها للسعودية في أقرب وقت.