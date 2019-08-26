السعودية تعلن عثورها على السائحة الضائعة

أعلنت السلطات السعودية اليوم الاثنين عثورها على السائحة السعودية التي ابلغ عن اختفائها في إسطنبول قبل نحو 12 يوماً.

وتابعت السلطات السعودية التحقيقات مع الجهات الأمنية التركية بعد عثورها على المواطنة وارسلت بلاغاً لعائلتها لاستلامها والاطمئنان عليها.

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يذكر بأن أحد المغردين السعوديين ويدعى فيصل العنزي كان قد كتب عن اختفاء شقيقته خلال تواجدها أمام أحد الفنادق في إسطنبول وأكدت صحيفة الرياض نقلًا عن مصادر مطلعة أن السفير السعودي في تركيا وليد الخريجي يتابع الحادثة، والسفارة في صدد إصدار بيان حتى يتم الانتهاء من كافة مجريات التحقيقات، وفقاً لـ" روسيا اليوم".