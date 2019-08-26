شاهد: آل الشيخ يعيد نشر صورة له ساخرة في أحد المطاعم.. ويعلق “عاوز نسبتي”

صحيفة المرصد : نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية ، صورة لمطعم شاورما ، قام بوضع لافته مكتوب عليها ” شاورما تركي على السيخ” في إشارة لرئيس هيئة الترفية .

وأخذ آل الشيخ الصورة على محمل المداعبة والسخرية، حيث أعاد نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر” .

ولم يكتفي آل الشيخ بنشرالصورة ، حيث علق عليها قائلاً : “يا ليت يكون طعمها كويس.. بعدين عاوز نسبتي”.