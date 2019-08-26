صحيفة المرصد : نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية ، صورة لمطعم شاورما ، قام بوضع لافته مكتوب عليها ” شاورما تركي على السيخ” في إشارة لرئيس هيئة الترفية .
وأخذ آل الشيخ الصورة على محمل المداعبة والسخرية، حيث أعاد نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر” .
ولم يكتفي آل الشيخ بنشرالصورة ، حيث علق عليها قائلاً : “يا ليت يكون طعمها كويس.. بعدين عاوز نسبتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: آل الشيخ يعيد نشر صورة له ساخرة في أحد المطاعم.. ويعلق “عاوز نسبتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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