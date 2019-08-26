

تبوك 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

وزعت أمانة منطقة تبوك 90 حاوية ضمن مشروع استثماري يهدف إلى توزيع 350 حاوية صديقة للبيئة على عدة مراحل في أنحاء متعددة من المدينة، لجمع الملابس المستعملة والاستفادة منها.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس خالد المخلفي, أن الأمانة ومن خلال طرحها لهذا المشروع الاستثماري, تهدف إلى وقف عشوائية رمي الملابس المستعملة في حاويات النفايات المنزلية, مبيناً أن هذه الحاويات تعمل بالطاقة الشمسية وتتميز بأنها محكمة الإغلاق لمنع تسرب الأتربة والملوثات الأخرى، ولمنع دخول الحشرات والقوارض, إضافة لمقاومتها للرطوبة ومياه الأمطار.

// انتهى //

13:50ت م

0089





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ٣٥٠ حاوية تعمل بالطاقة الشمسية لجمع الملابس المستعملة في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.