السعودية اليوم / الأحوال المدنية تشارك في مهرجان العسل بمحافظة النبهانية



النبهانية 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

شاركت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة اليوم في مهرجان العسل بمنتزه الأمير فيصل بن بندر بمحافظة النبهانية التابعة لمنطقة القصيم.

وتتواجد العربة لتقديم خدماتها للرجال اعتباراً من اليوم وحتى انتهاء فترة المهرجان بتاريخ 29 / 12 / 1440 هـ، تنفيذّا لمبادرة "نأتي إليك" الخاصة بخدمة القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تقدم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع.

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13:46ت م

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