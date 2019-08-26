السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يتفقد البلدية والمجلس البلدي وجادة محايل



محايل 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم بلدية المحافظة والمجلس البلدي وجادة محايل .

وتجول المحافظ داخل الأقسام يرافقه رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع ،والتقى بعدد من منسوبي البلدية , واطلع على غرفة عمليات مراقبه المرافق العامة .

كما التقى المجلس البلدي واطلع على عرض مرئي عن أعمال المجلس خلال العام الحالي, بعد ذلك أنتقل المحافظ لجادة محايل واطلع على أوضاع الجادة والأعمال الفنية التي نفذتها الفنانة التشكيلية عائشة عسيري .

وبين محافظ محايل المكلف أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك .

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13:43ت م

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