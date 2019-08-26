السعودية اليوم / أمانة الاحساء تنفذ المرحلة الرابعة لمشروع "منتزه جبل الشعبة" بتكلفة 24 مليون



الأحساء 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

بدأت أمانة الأحساء تنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع منتزه جبل الشعبة "شمال شرق الواحة"، وذلك ضمن خططها المرحلية لاستكمال المشروع.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن الأمانة وقعت عقد في الأشغال العامة لتنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع منتزه جبل الشعبة، بتكلفة إجمالية بلغت 24.536.097 ريالا.

وبين أن هذه المرحلة من المشروع تتضمن عدة عناصر ترفيهية وخدمية، منها مرافق وساحات سباقات رالي ودرفت ومناطق طيران شراعي، وموقع لسباقات المركبات الرملية، وجسور مشاة تعبر الشلالات، ومواقف إضافية للمركبات والحافلات في موقع التلفريك والبحيرات، وممرات مشاة ومناطق مظللة، وموقع لعربات الطعام" food truck "، وتسوير المنتزه بنباتات تسلق، وإنشاء بيت زجاجي يحتوي على الأشجار والنباتات من جميع الفصائل التي لا تعيش بالمناطق الحارة، إضافة إلى توفير نظام تبريد للأجواء خاصة في فصل الصيف.

وأكد المهندس الملحم حرص الأمانة على تعزيز أولوياتها ومبادراتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في أرجاء الحاضرة، تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في جميع المجالات، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.

// انتهى //

13:39ت م

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