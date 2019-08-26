السعودية اليوم / مدير تعليم الشرقية يقف على آلية استلام وتوزيع المقررات الدراسية للعام 1440/1441هـ



الدمام 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أن وزارة التعليم تمضي قدماً في تنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، التي سينعكس أثرها على نحو واضح على الارتقاء بالعملية التعليمية، ورفع جودة مخرجاتها بما يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة "وفقها الله"، التي تولي التعليم جلّ اهتمامها في سبيل توفير مقومات النجاح له لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.

جاء ذلك خلال وقوفه اليوم على سير أعمال استلام وتوزيع المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1440/1441هـ بمقر إدارة المستودعات الرئيسية بالدمام.

وأضاف الدكتور الشلعان أن من واجبنا تقديم أفضل الخدمات التعليمية لكافة شرائح أبنائنا الطلاب والطالبات بالشكل الذي يتواكب والخطط التنموية التي ترسم ملامح خارطتها وزارة التعليم والتي تأتي ترجمةً للرؤية المملكة الطموحة.

ووجه مدير تعليم المنطقة الشرقية جميع مكاتب ومدارس تعليم المنطقة بضرورة الالتزام بآلية استلام وتوزيع المقررات الدراسية للعام الدراسي الجديد 1440/1441هـ، وفقاً للخطط المرسومة لها من قبل لجنة الاستعداد للعام الدراسي، مرجعاً ذلك لأهمية وصول المقررات الدراسية للطلاب والطالبات في اليوم الأول لضمان بداية عام دراسي جاد وحافل بالإنجازات.

// انتهى //

13:36ت م

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