السعودية اليوم / السفير السويلم يلتقي وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي



هانوي 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام سعود بن فهد السويلم اليوم, معالي وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي تران توان آنه .

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة انعقاد اللجنة

// انتهى //

13:35ت م

0079



هانوي 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام سعود بن فهد السويلم اليوم, معالي وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي تران توان آنه .وبحث اللقاء العلاقات الثنائية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة انعقاد اللجنة السعودية الفيتنامية المشتركة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.// انتهى //13:35ت م0079

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