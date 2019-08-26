السعودية اليوم / وزير البحرية الإندونيسي يستقبل سفير المملكة لدى إندونيسيا



جاكرتا 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس

استقبل معالي وزير البحرية الإندونيسي الجنرال لوهوت بانجايتان في مكتبه اليوم, سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تخص العلاقات

حضر الاستقبال نائب السفير يحي بن حسن القحطاني .

// انتهى //

13:30ت م

0077



جاكرتا 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي وزير البحرية الإندونيسي الجنرال لوهوت بانجايتان في مكتبه اليوم, سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تخص العلاقات السعودية الإندونيسية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات .حضر الاستقبال نائب السفير يحي بن حسن القحطاني .// انتهى //13:30ت م0077

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