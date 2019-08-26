السعودية | فريق الصقور السعودية يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء مشاركته في معرض قدينيا الدولي الثالث بجمهورية بولندا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فريق الصقور السعودية يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء مشاركته في معرض قدينيا الدولي الثالث بجمهورية بولندا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس عاد فريق الصقور السعودية أمس, لمقره بقاعدة الملك فيصل الجوية بمنطقة تبوك بعد أن شارك وبنجاح في معرض قدينيا الدولي الثالث بجمهورية بولندا .

وقام الفريق خلال رحلتي الذهاب والعودة بالمرور في الأجواء الدولية لكلٍ من مصر واليونان ومقدونيا وصربيا وسلوفاكيا, وهَبَطَ في كل من قبرص واليونان والمجر وذلك للتزود بالوَقود أو المبيت.

وأوضح قائد فريق الصقور السعودية الرائد الطيار عبدالرؤوف بن طلق السلمي أن المشاركة كانت بثماني طائرات تابعة للفريق من نوع هوك -65 يساندها طائرة نقل سي – 130 وطائرتا نقل وشحن لنقل المشاركين والمعدات اللازمة, لافتًا إلى أن مشاركة الفريق تركت انطباعًا إيجابيًا يعكس مدى احترافية القوات الجوية وتقدمها والمكانة العالمية التي يحظى بها الفريق.

وأفاد السلمي أن هذه المشاركة التي تعد الأولى لفريق الصقور السعودية في بولندا, تأتي في طليعة المشاركات التي سيقوم بها فريق الصقور السعودية لموسم العروض الجوية لعام 2019 / 2020 م .

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