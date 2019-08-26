سحب رعدية وموجة غبار تحجب الرؤية في تبوك

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من تكوّن سحب رعدية، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك تشمل محافظات تيماء وأملج والوجه، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.