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على ذمة بلومبرج.. خبراء العالم يصلون أرامكو لمناقشة الاكتتاب
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
تبدأ البنوك العالمية هذا الأسبوع، في طرح أفكارها بشأن اكتتاب شركة أرامكو ، للحصول على دور في الخدمات الاستشارية لما سيكون أكبر عرض عام أولي في العالم.
خبراء دوليون في أرامكو
ووفقًا لأشخاص على دراية بالأمر، أكدوا لوكالة الأنباء الأمريكية بلومبرج، أن صانعي الصفقات الذين يمثلون شركات استشارية من جميع أنحاء العالم، سيصلون المملكة، غدًا الثلاثاء، وتحديدًا إلى مقر أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية.
وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي البنوك، والذين يمتلكون خبرات واسعة في أسواق المال، سيأتون إلى المملكة للتنافس على دور في العرض المزمع عقده في وقت مبكر من عام 2020.
دعوة عالمية
وقد دعت الشركة أكثر من 20 شركة استشارية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا للتنافس، بما في ذلك بعض أكبر شركات التأمين في العالم بالإضافة إلى عدد من البنوك الأصغر، حسبما أكدت المصادر.
وقالت الشركة مؤخرًا إنها “تواصل المشاركة في أنشطة الاستعداد للاكتتاب العام” وهي مستعدة لبيع الأسهم في الوقت المناسب لذلك.
وعلى الرغم من أن أرامكو لم تتخذ قرارًا بعد بشأن وجهة الإدراج، فإن كبار المسؤولين من البورصات في لندن ونيويورك وهونج كونج كانوا في اتصالات مع عملاقة النفط في الأسابيع الأخيرة، حسب ما قالته بلومبرج.
تأكيدات رسمية
وفي الآونة الأخيرة، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح إن أرامكو ستعلن على الأرجح عن الاكتتاب العام لـ5% من أسهمها، خلال عام 2020 أو 2021.
وأكدت تقارير إعلامية أجنبية أن هناك تسريعاً من وتيرة اكتتاب أرامكو، وهو الطرح العام الأكبر عالميًا في التاريخ، مشيرة إلى أنه من المتوقع إجراؤه في أقرب وقت من العام المقبل.
وقال أشخاص مطلعون لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إنه يجري تسريع عملية الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية، حيث يأمل المسؤولون الحكوميون في الاستفادة من رد فعل السوق الإيجابي على بيع السندات لأول مرة للشركة المملوكة للدولة في أبريل، والتي جمعت 12 مليار دولار.
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