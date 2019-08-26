- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وفاة الشيخ عبدالله المنيف الرئيس السابق للجنة اختيار الأئمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفاة الشيخ عبدالله المنيف الرئيس السابق للجنة اختيار الأئمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توفي اليوم الاثنين، الداعية الشيخ عبدالله المنيف؛ المدرس في المعهد العلمي ورئيس لجنة اختيار الأئمة والمؤذنين في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقاً.
وستُقام صلاة الجنازة، على الشيخ عبدالله المنيف رحمه الله، عصر اليوم الاثنين، في جامع البابطين بشمال مدينة الرياض، كما سيكون مكان العزاء في منزله بحي النفل بالرياض.
وكان المنيف، رحمه الله، يمتاز بالدقة في اختبار الأئمة والمؤذنين بفرع الشؤون الإسلامية بالرياض لأكثر من عشرين سنة قضاها في العمل مقرراً في اللجنة، إلى جانب مشاركته في ندوات ومحاضرات الجامع الكبير بالرياض.
وتفاعل المغردون مع الخبر عبر وسم “#وفاة_الداعية_عبدالله_المنيف”، حيث دعوا له بالرحمة والمغفرة.
كما تداول المغردون مقاطع فيديو للشيخ عبدالله المنيف رحمه الله.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الشيخ عبدالله المنيف الرئيس السابق للجنة اختيار الأئمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.