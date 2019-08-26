وفاة الشيخ عبدالله المنيف الرئيس السابق للجنة اختيار الأئمة

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي اليوم الاثنين، الداعية الشيخ عبدالله المنيف؛ المدرس في المعهد العلمي ورئيس لجنة اختيار الأئمة والمؤذنين في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقاً.

وستُقام صلاة الجنازة، على الشيخ عبدالله المنيف رحمه الله، عصر اليوم الاثنين، في جامع البابطين بشمال مدينة الرياض، كما سيكون مكان العزاء في منزله بحي النفل بالرياض.

وكان المنيف، رحمه الله، يمتاز بالدقة في اختبار الأئمة والمؤذنين بفرع الشؤون الإسلامية بالرياض لأكثر من عشرين سنة قضاها في العمل مقرراً في اللجنة، إلى جانب مشاركته في ندوات ومحاضرات الجامع الكبير بالرياض.

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وتفاعل المغردون مع الخبر عبر وسم “#وفاة_الداعية_عبدالله_المنيف”، حيث دعوا له بالرحمة والمغفرة.

كما تداول المغردون مقاطع فيديو للشيخ عبدالله المنيف رحمه الله.