رئيس إندونيسيا يعلن نقل العاصمة لمكان جديد

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، أن العاصمة ستُنقل إلى منطقة تشكل جزءاً من منطقتي بيناجام باسير الشمالية، وكوتاي كارتانيجارا في مقاطعة كاليمانتان الشرقية على جزيرة بورنيو.

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وقال ويدودو إن نقل العاصمة من جاكرتا سيتكلف 466 تريليون روبية (32.79 مليار دولار).

وأضاف أن الدولة ستمول 19% من المبلغ بينما سيأتي الباقي من شراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الخاص.