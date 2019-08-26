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رئيس إندونيسيا يعلن نقل العاصمة لمكان جديد

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2019-08-26

رئيس إندونيسيا يعلن نقل العاصمة لمكان جديد

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، اليوم الاثنين، أن العاصمة ستُنقل إلى منطقة تشكل جزءاً من منطقتي بيناجام باسير الشمالية، وكوتاي كارتانيجارا في مقاطعة كاليمانتان الشرقية على جزيرة بورنيو.

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وقال ويدودو إن نقل العاصمة من جاكرتا سيتكلف 466 تريليون روبية (32.79 مليار دولار).

وأضاف أن الدولة ستمول 19% من المبلغ بينما سيأتي الباقي من شراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار الخاص.





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