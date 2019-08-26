العثور على السعودية المختفية في تركيا

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا، وليد الخريجي، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على المواطنة المختفية في إسطنبول منذ نحو أسبوع؛ فيما من المتوقع أن تُصدر السفارة بياناً تفصيلياً للحادثة خلال الساعات المقبلة.

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وكانت المواطنة قد خرجت من أحد الفنادق في مدينة إسطنبول التركية عندما كانت برفقة أسرتها لتختفي بعد ذلك في ظروف غامضة.

وكان زوج المواطنة، قد تلقى اتصالًا من مجهولين عرضوا خدمات البحث عنها بـ ”مقابل مادي”؛ ما دفع المصادر للربط بين المكالمة المجهولة وعناصر المافيا التي تسيطر على المشهد العام في تركيا.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بتجنب السفر إلى تركيا بسبب الجرائم بحق السياح وخاصة سياح الخليج والسعودية.