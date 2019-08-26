القصات المقززة تشوه دورينا .. ماذا قال المغردون؟

2019-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تباينت ردود الأفعال حول القصات المنتشرة في الملاعب حيث طالب البعض بوضع حد لمثل هذه القصات الغريبة، والتي وصفوها بأنها تشوه الملاعب والشكل العام للدوري، بينما كان للبعض الآخر رأي مختلف حيث رفضوا فكرة “القصات المقززة تشوه دورينا”، وقالوا إنها حرية شخصية، ولكل شخص حرية اختيار القصة التي تناسبه.

وقالت إحدى المغردات في تعليقها عن الوسم : “متى تفهمون أن كل واحد حر بشكله ولبسه !!

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بينما كان لآخر رأي مختلف حيث علق بقوله: “والله صدق مدري وش يستفيدون المفروض ما يحلقون زي توامبا كذا شكله واكل الجو”.