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تعليم الخرج تنهي توزيع المقررات المدرسية على المدارس

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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الان تتابع تعليم الخرج تنهي توزيع المقررات المدرسية على المدارس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرج - الخليج 365

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الخرج (ممثلة في إدارة المستودعات) توزيع المقررات المدرسية للعام الدراسي 1441هـ، لجميع مدارس محافظتي الخرج والدلم (بنين/ بنات) للفصل الدراسي الأول.

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وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس بجرد وفرز المقررات الدراسية والتأكد من مطابقتها لاستمارات الصرف، وفق برنامج نور، وفي حال وجود عجز الرفع لقسم الأمانة (وحدة المقررات المدرسية) وذلك لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالجد والعطاء.

يذكر أن عملية التوزيع والترحيل بدأت منذ وقت مبكّر بمتابعة مباشرة من مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي، وبتشكيل فريق عمل من المستودعات؛ لضمان وصول المقررات المدرسية لكافة المدارس وقبل بدء العام الدراسي وعودة الطلاب والطالبات.

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