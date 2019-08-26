الان تتابع انتحار شاب عشريني في جازان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جازان- الخليج 365- اسماعيل الحكمي: فجعت قرية الوحلة التابعة لمركز الحكامية جنوب جازان فجر اليوم بحادثة انتحار شاب عشريني شنقاً في منزل عائلته . وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد عثر على الشاب من قبل ذويه بمنزله وقد فارق الحياة وتم على الفور إبلاغ الشرطة لمباشرة الحادثة لإجراء التحقيقات. وبدورها باشرت شرطة منطقة جازان والجهات الأمنية والأدلة الجنائية من بالتوجه لمكان الحادثة لرفع البصمات ومعرفة مسبباته ودواعيه.

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