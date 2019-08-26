شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: علاقة السعودية والإمارات متينة.. وركيزة أساسية لمستقبل المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أن المملكة تقود -بفضل الله تعالى- جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وتشكل العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.

وأضاف الجبير عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الاثنين) أن التحالف يعمل، بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين، مضيفاً: «لن نألو جهداً حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق».

وتابع الجبير: «السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم».