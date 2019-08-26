شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة المدنية: تطبيق اختبار القدرة المعرفية للتقدم على مفاضلات الوظائف الإدارية مطلع صفر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تبدأ وزارة الخدمة المدنية في الثاني من شهر صفر القادم من العام الجديد 1441، تطبيق اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للتقدم على مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير، علماً أن التسجيل متاح حاليا للتقدم على الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية الذي سيكون من تاريخ 13 - 16 محرم 1441 الموافق 12 - 15 / 2019/9 وذلك للنساء، فيما يتاح التقدم للفترة الثالثة الخاصة بالرجال والنساء بدءاً من تاريخ 1441/5/28 وحتى 1441/6/1 الموافق 23-26 /2020/1.

وتأتي الفترتان الثانية والثالثة استكمالاً للفترة الأولى التي أطلقت في ما سبق، حيث تسعى وزارة الخدمة المدنية إلى تطبيق اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية الذي يعد امتداداً للعديد من الاختبارات المعرفية الخاصة بالمفاضلات الوظيفية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية المحلية والخارجية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية أكدت في وقت سابق أن من سبق لهم إجراء الاختبار لا تلزمهم إعادته مرة أخرى، كما دعت الوزارة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين والغير تربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون بالتقدم على المفاضلات الإدارية التسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس.