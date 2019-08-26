، نجاح علاج أول حالة مستعصية لعشرينية من مرض مينيير بتقنية الحقن الموضعي بمدينة الملك عبدالله الطبية ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - نجح بحمد الله فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلًا في مركز صحة الرأس والعنق وجراحة قاع الجمجمة؛ من علاج مريضة بالعقد الثاني من العمر كانت تعاني من حالة مستعصية من مرض مينيير، باستخدام تقنية الحقن الموضعي.
ومرض مينيير (Ménière's disease) عبارة عن اضطراب في الأذن الداخلية يؤثر على السمع والتوازن بدرجات متفاوتة، ويتميز المرض بحدوث نوبات من الدوار والطنين وفقدان تصاعدي في حاسة السمع، عادة ما يحدث في أذن واحدة.
واستقبلت المدينة الطبية حالة المريضة؛ حيث كانت تشكو من نوبات دوار مع انخفاض في حاسة السمع، بالإضافة إلى سماع طنين بشكل دائم ودون أي استجابة للأدوية، وتم إخضاع المريضة، وبعد دراسة الحالة المرضية وعمل الفحوصات اللازمة من الفريق الطبي تقرر علاج المريضة بواسطة تقنية الحقن الموضعي؛ وهي خيار علاجي حديث يتميز عن التدخل الجراحي بالمحافظة على أجزاء الأذن الداخلية وبالتالي الحفاظ على وظيفتها من سمع وتوازن.
وأُجري الحقن للمريضة من قبل الدكتور فارس بن عيضة الغامدي تحت التخدير الموضعي، كما أشرف استشاري أمراض السمع والاتزان الدكتور السعيد ثابت، على علاج المريضة حتى استقرت حالتها واستجابت للعلاج وتماثلت ولله الحمد والمنة للشفاء.
ويعتبر مركز صحة الرأس والعنق وجراحة قاع الجمجمة بالمدينة الطبية؛ من المراكز الرائدة في استقبال مثل هذه الحالات والتعامل معها بكفاءة عالية؛ لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانيات كبيرة بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة؛ لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة؛ وتحقيقاً للرؤية الطموحة ٢٠٣٠.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 12:59 PM
نجح بحمد الله فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلًا في مركز صحة الرأس والعنق وجراحة قاع الجمجمة؛ من علاج مريضة بالعقد الثاني من العمر كانت تعاني من حالة مستعصية من مرض مينيير، باستخدام تقنية الحقن الموضعي.
ومرض مينيير (Ménière's disease) عبارة عن اضطراب في الأذن الداخلية يؤثر على السمع والتوازن بدرجات متفاوتة، ويتميز المرض بحدوث نوبات من الدوار والطنين وفقدان تصاعدي في حاسة السمع، عادة ما يحدث في أذن واحدة.
واستقبلت المدينة الطبية حالة المريضة؛ حيث كانت تشكو من نوبات دوار مع انخفاض في حاسة السمع، بالإضافة إلى سماع طنين بشكل دائم ودون أي استجابة للأدوية، وتم إخضاع المريضة، وبعد دراسة الحالة المرضية وعمل الفحوصات اللازمة من الفريق الطبي تقرر علاج المريضة بواسطة تقنية الحقن الموضعي؛ وهي خيار علاجي حديث يتميز عن التدخل الجراحي بالمحافظة على أجزاء الأذن الداخلية وبالتالي الحفاظ على وظيفتها من سمع وتوازن.
وأُجري الحقن للمريضة من قبل الدكتور فارس بن عيضة الغامدي تحت التخدير الموضعي، كما أشرف استشاري أمراض السمع والاتزان الدكتور السعيد ثابت، على علاج المريضة حتى استقرت حالتها واستجابت للعلاج وتماثلت ولله الحمد والمنة للشفاء.
ويعتبر مركز صحة الرأس والعنق وجراحة قاع الجمجمة بالمدينة الطبية؛ من المراكز الرائدة في استقبال مثل هذه الحالات والتعامل معها بكفاءة عالية؛ لما تملكه من كفاءات طبية وفنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وإمكانيات كبيرة بدعم كبير ولا محدود من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة؛ لتقديم كافة الخدمات الطبية والارتقاء بالخدمة المقدمة بجودة وكفاءة مميزة؛ وتحقيقاً للرؤية الطموحة ٢٠٣٠.
، نجاح علاج أول حالة مستعصية لعشرينية من مرض مينيير بتقنية الحقن الموضعي بمدينة الملك عبدالله الطبية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح علاج أول حالة مستعصية لعشرينية من مرض مينيير بتقنية الحقن الموضعي بمدينة الملك عبدالله الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.