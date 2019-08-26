السفير السعودي في تركيا لـ«عكاظ»: تم العثور على «عبير»

دبي - بواسطة محمد فارس أكد لـ«عكاظ» سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا وليد الخريجي أنه تم العثور على الفتاة السعودية «عبير» المختفية في إسطنبول منذ 13 يوماً.

ومن المنتظر أن تصدر السفارة بياناً تفصيلياً للحادثة خلال الساعات القادمة.

وكانت عبير قد خرجت من أحد الفنادق في مدينة إسطنبول بتركيا عندما كانت برفقة أسرتها لتختفي بعد ذلك، وتبدأ رحلة البحث عنها من قبل السلطات التركية.

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