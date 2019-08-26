، 5 سيدات في حزمة تكليفات إدارية وأكاديمية جديدة بجامعة شقراء ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشهري" للإلكتروني و"المبدل" للخريجين و"المطيري" مساعداً للعلاقات

أصدر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ حزمة من القرارات الإدارية والأكاديمية شملت أعضاء وعضوات هيئة التدريس وعدداً من الموظفين.

وتضمنت القرارات تكليف الدكتورة منيرة المبدل؛ بالعمل مشرفة على وحدة الخريجين بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف الدكتورة أسماء الشهري؛ بالعمل مشرفة على وحدة التعليم الإلكتروني، وتكليف الدكتورة البندري ضيف الله المطيري؛ مساعدة للمشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وتكليف الدكتور بدر العتيبي؛ عميداً مكلفاً لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية، وتكليف الدكتور بدر المرشدي؛ وكيلاً لكلية إدارة الأعمال بعفيف.

وشملت القرارات تكليف الدكتور عبدالعزيز السياري؛ وكيلاً للجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف باسم بن عبدالعزيز الجماز؛ بالعمل سكرتيراً لمدير الجامعة، إضافة إلى عمله سكرتيراً خاصاً، وتجديد تكليف الدكتور لفا العتيبي؛ عميداً لكلية التربية بالدوادمي، وتجديد تكليف الدكتور خالد النمر؛ عميداً لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي.

وحوت القرارات تكليف الدكتور بدر محمد المعجل؛ مشرفاً عاماً على الإدارة القانونية بالجامعة، وتكليف بدر محمد العمار؛ مديراً لمكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف سليمان السعود؛ مديراً للإدارة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وتكليف أحمد السعدي؛ مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وتكليف الدكتور محمد الشريف؛ وكيلاً لكلية المجتمع بالدوادمي.