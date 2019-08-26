، ديوان المراقبة يطلق المرحلة الثالثة من تدريب موظفي الأجهزة الحكومية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مقره الرئيس بالرياض وجدة والدمام من خلال مركز المراجعة المالية

تنطلق المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية التي ينظمها ديوان المراقبة العامة للعام 1440/ 1441هـ - 2019م، يوم الأحد 16 محرم المقبل، الموجه لبعض منسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان، من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، في المقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض ومحافظة جدة ومدينة الدمام.

وتتضمّن هذه المرحلة: تقديم عدة برامج تتضمن أساسيات المحاسبة الحكومية، والممارسة العملية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية.

ويأتي إعداد الديوان لهذه البرامج تنفيذًا للأوامر السامية التي تؤكد على أهمية توفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.

وسيشارك في هذه الدورات ما يزيد على 100 متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية، فيما درب المركز ما يقارب 500 متدرب ومتدربة خلال المرحلتين الأولى والثانية، ويسعى الديوان من خلال هذه البرامج إلى رفع كفاءة أداء منسوبي الجهات الحكومية العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية وإكسابهم المعرفة اللازمة، بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية.