، ديوان المراقبة يطلق المرحلة الثالثة من تدريب موظفي الأجهزة الحكومية ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تنطلق المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية التي ينظمها ديوان المراقبة العامة للعام 1440/ 1441هـ - 2019م، يوم الأحد 16 محرم المقبل، الموجه لبعض منسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان، من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، في المقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض ومحافظة جدة ومدينة الدمام.
وتتضمّن هذه المرحلة: تقديم عدة برامج تتضمن أساسيات المحاسبة الحكومية، والممارسة العملية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية.
ويأتي إعداد الديوان لهذه البرامج تنفيذًا للأوامر السامية التي تؤكد على أهمية توفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
وسيشارك في هذه الدورات ما يزيد على 100 متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية، فيما درب المركز ما يقارب 500 متدرب ومتدربة خلال المرحلتين الأولى والثانية، ويسعى الديوان من خلال هذه البرامج إلى رفع كفاءة أداء منسوبي الجهات الحكومية العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية وإكسابهم المعرفة اللازمة، بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية.
26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 12:20 PM
في مقره الرئيس بالرياض وجدة والدمام من خلال مركز المراجعة المالية
تنطلق المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية التي ينظمها ديوان المراقبة العامة للعام 1440/ 1441هـ - 2019م، يوم الأحد 16 محرم المقبل، الموجه لبعض منسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان، من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، في المقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض ومحافظة جدة ومدينة الدمام.
وتتضمّن هذه المرحلة: تقديم عدة برامج تتضمن أساسيات المحاسبة الحكومية، والممارسة العملية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية.
ويأتي إعداد الديوان لهذه البرامج تنفيذًا للأوامر السامية التي تؤكد على أهمية توفير مقومات الرقابة الفاعلة لحماية المال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
وسيشارك في هذه الدورات ما يزيد على 100 متدرب ومتدربة من مختلف القطاعات الحكومية، فيما درب المركز ما يقارب 500 متدرب ومتدربة خلال المرحلتين الأولى والثانية، ويسعى الديوان من خلال هذه البرامج إلى رفع كفاءة أداء منسوبي الجهات الحكومية العاملين في الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية وإكسابهم المعرفة اللازمة، بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية.
، ديوان المراقبة يطلق المرحلة الثالثة من تدريب موظفي الأجهزة الحكومية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ديوان المراقبة يطلق المرحلة الثالثة من تدريب موظفي الأجهزة الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.