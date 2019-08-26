، "الحبيب" تدخل "جينيس" لأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بُعد بالعالم لوحدات العناية المركزة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس التنفيذي لمجموعة سليمان الحبيب الطبية: أكبر عدد لأسرّة طبية على مستوى العالم

منحت موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية، مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، شهادة الرقم القياسي والأكبر لغرفة قيادة وتحكم عن بُعد لوحدات العناية المركزة Tele-ICU على مستوى العالم.. وذلك بعدد 796 سريراً لخدمة المرضى في منطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أُقيم بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي هذا الأسبوع، حيث قام ممثل موسوعة "جينيس" في بريطانيا جلند أندرو؛ بتسليم الجائزة للرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر بن محمد الحقباني؛ بحضورعدد من مسؤوليها.

وقال ناصر الحقباني: إننا -ولله الحمد- حصلنا على هذه الشهادة نظير إدارتنا أكبر غرفة قيادة تحكم للعنايات المركزة بعدد 796 سريراً، وهو أكبر عدد لأسرّة طبية على مستوى العالم، تتم من خلاله متابعة الحالات المرضية والحرجة والطارئة أولاً بأول، وفي مستشفيات المجموعة كافة بالخليج العربي.

وغرفة القيادة والتحكم هي فكرة عالمية استطعنا تنفيذها وتطويرها بكفاءة وإتقان ولها أهمية بالغة، فهي تقوم بمراقبة العلامات الحيوية للمرضى، وكذلك المراحل العلاجية لهم على مدار الساعة، كما أنها سريعة الأداء وعالية الجودة، ومن خلال استشارييها يتم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية الطارئة للمرضى.

وأضاف الحقباني؛ قائلاً: إننا حقيقة نعتز بدخولنا هذه الموسوعة العالمية وحصولنا على هذه الشهادة التي تأتي امتداداً لشهادات واعترافات أخرى الخليج 365 أن حصلنا عليها من منظمات وهيئات صحية محلية ودولية.