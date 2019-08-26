ابن سلمان: نسعى مع الامارات لاستقرار الأوضاع في اليمن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان اليوم الاثنين عبر حسابه الخاص على تويتر سعي بلاده مع الامارات لتحقيق الاستقرار في محافظات اليمن.

وكتب ابن سلمان:" العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، وقيادتيهما، يحفظهما الله، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخاءها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم".

وشدد ابن سلمان على أن السعودية والامارات تعملان لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، وقال:" سنستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الارهابي سواء الحوثي المدعوم ايرانيًا او تنظيمي القاعدة وداعش، وتقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الامن والاستقرار كافة أرجاء اليمن".

واختتم ابن سلمان سلسلة تغريداته، قائلاً: "الحوار الداخلي، وليس الاقتتال، هو السبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية الداخلية، وشتان بين من يختلف في سبيل مصلحة وطنه وطرق توفير الحياة الكريمة للمواطن اليمني و بين من يقاتل اليمنيين اصل العرب تقرباً و تزلفاً لولاية الفقيه و مشروع النظام الإيراني الإرهابي في المنطقة".

بدوره اكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانياً بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة (سعودية-إماراتية) تبدأ في العمل اليوم الاثنين 26 أغسطس على معالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة وأبين ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة عدن، بحسب "سبوتنيك".