بالصور: الرئيس الأفغاني يلتقي الشيخ سعد الشثري في مقر إقامته بجدة

استقبل رئيس جمهورية أفغانستان الدكتور محمد أشرف غني في مقر إقامته بجدة أمس (الأحد) على هامش زيارته للمملكة، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.

واستعرض اللقاء الذي جرى بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالعمل الإسلامي المشترك في مجال محاربة الإرهـاب والجماعات والأحزاب المتطرفة، وكذلك الدور القيادي الذي تقوم به المملكة في سبيل وحدة العالم الإسلامي واستقراره. فيما حضر اللقاء من الجانب الأفغاني مستشار الأمن القومي حمدالله محب، ووزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، وسفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة سيد جلال كريم.