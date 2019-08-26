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بعد مرور 12 يوم على اختفائها في إسطنبول.. زوج المواطنة “عبير “يكشف “مفاجأة” ويحذر من هذا الأمر !

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أكد زوج المواطنة عبير المختفية في إسطنبول التركية بأن البحث جارٍ عن زوجته التي تم اختطافها قبل 12 يوماً أثناء خروجها من الفندق للتسوق في إسطنبول.

وقال زوج عبير وفقاً لـ «الرياض» “أنه ليس من المعقول ألا يتم الكشف عن أي معلومات خلال 12 يوماً، على الرغم من وصول رسالة إلي تؤكد عملية الخطف، خاصة بأن المنطقة التي تم اختطافها مزودة بكافة الكاميرات”. ودعا الجميع عدم نشر أي معلومات مغلوطة حتى يتم الكشف عن نتائج البحث والتحقيقات، مثمناً جهود القنصلية السعودية في إسطنبول التي تتواصل معه بشكل يومي وتتابع التحقيقات مع الأجهزة الأمنية التركية حيال القضية.

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