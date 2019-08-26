الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على جازان وتدعِّم «الإجراءات السعودية»

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، عن استنكارها وإدانتها محاولات الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، لاستهداف مدينة جازان بستة صواريخ باليستية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» (رسمية)، تضامنها الكامل مع السعودية ضد هذه الهجمات الإرهابية على المدنيين، ووقوفها التام بجانب المملكة وتأييدها ومساندتها إياها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات التي تتخذها في مواجهة الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي على الدولة في اليمن، ويؤكد ضرورة استمرار التصدي له لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وفي مساء أمس الأحد، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير ستة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة، في محاولةٍ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

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وأصدرت وزارتا الخارجية السعودية والإماراتية، بيانًا فجر اليوم الاثنين، أكدتا فيه استمرار كافة جهود حكومتي البلدين السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني.

وأعرب البيان، عن رفض حكومتي البلدين واستنكارهما الاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية الأحداث التي وقعت في عاصمة الجمهورية اليمنية المؤقتة عدن، وما تلاها من أحداث امتدت إلى محافظتي أبين وشبوة.

وأضاف البيان: «إزاء ذلك، فإن حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وانطلاقًا من مسؤوليتهما في تحالف دعم الشرعية في اليمن لإنقاذ اليمن وشعبه من انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران؛ تؤكدان استمرار جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية كافةً بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني».