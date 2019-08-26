التحالف يُسقِط «مُسيّرة حوثية» بأجواء اليمن استهدفت المملكة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنّ قوات التحالف تمكّنت صباح اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة الجوف اليمنية باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العقيد المالكي قوله: إنّ جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل؛ حيث يتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وأكّد المتحدث أنّ المحاولات الإرهابية المتكررة تُعبِّر عن حالة اليأس لدى الميليشيات الإرهابية وتؤكّد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أنَّ استمرار تبنِّيها النجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلِّل يؤكّد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وشدّد العقيد المالكي على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان العقيد المالكي قد أعلن في وقتٍ سابق من اليوم، أنّ قوات التحالف تمكّنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار «مسيّرة» بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه المملكة.