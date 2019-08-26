تنبيهات من الأرصاد: أمطار وسحب رعدية على 6 مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لهطول أمطار رعدية أو موجة حارة مصحوبة برياح سطحية نشطة تثير أتربةً.

وقالت الهيئة، في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إن مناطق الرياض (السليل، حوطة بني تميم، وادي الدواسر)، وتبوك (الوجه، أملج، تيماء)، والمدينة المنورة (الحناكية، العلا، المدينة المنورة، المهد، بدر، ينبع)، ومكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الكامل، الليث، بحرة، جدة، رابغ) تشهد رياحًا سطحية نشطة، وسحبًا رعدية، وتدنيًا في مدى الرؤية حتى الثامنة مساءً، فيما تهطل أمطارٌ رعدية وتهب رياحٌ سطحية مصحوبة بالأتربة على منطقة نجران (بدر الجنوب، حبونا، نجران، يدمة) حتى الثامنة من مساء اليوم.

أما المنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا) فتتعرَّض لموجة حارة مع نشاطٍ في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية حتى السادسة مساءً.

وكانت الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة طقس اليوم الاثنين، توقعت فيه هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، حتى مرتفعات المدينة المنورة. ويمتد تأثير السحب الرعدية حتى الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان.