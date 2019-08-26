التحالف يدعو كافة الأطراف في شبوة اليمنية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

أكدت القيادة المشتركة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ضرورة التزام الأطراف كافة في محافظة (شبوة) باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانيًّا بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة (سعودية-إماراتية) تبدأ في العمل اليوم الاثنين (26 اغسطس 2019م) على معالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة، وأبين، ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة عدن.

ودعا العقيد المالكي الأطراف والمكونات كافة لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى الذين أوقدوا نار الفتنة ويحاولون زرع ونشر الفوضى.