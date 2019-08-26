أمير الحدود الشمالية يعزي والد الطفل ضحية «الكلاب الضالة»

اتصل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بوالد طفل الذي تُوفي من جرَّاء مهاجمة كلاب ضالة له بأحد إحياء مدينة عرعر.

وذكرت إمارة الحدود الشمالية –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن الأمير فيصل بن خالد قدَّم -في اتصال هاتفي بوالد الطفل المتوفى- عزاءه ومواساته لأسرة الطفل، سائلاً الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

كما أمر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على أسباب وقوع حادثة مقتل الطفل في حي إشبيليا بمدينة عرعر، بعدما هجمت عليه كلاب ضالة.

وشدد أمير الحدود الشمالية على سرعة بدء أعمال اللجنة ورفع توصياتها وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وكان مغردون دشنوا وسمًا حمل اسم «كلاب مسعورة تقتل طفلًا في عرعر»، وطالبوا بالتحقيق في الحادث، وإيجاد حلول عاجلة تحمي من الكلاب الضالة التي انتشرت في المنطقة مؤخرًا.