سفير السعودية بالخرطوم يدشن مخيمًا صحيًا لمتضرري الفيضان

قام سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان، علي بن حسن جعفر، بزيارة منطقتي «ود رملي والجيلي» المتأثرتين بالفيضانات الأخيرة؛ حيث وقف على حجم الأضرار الواقعة عليها.

وقدَّم سفير خادم الحرمين، عددًا من الخيام والمواد التموينية، كما دشن مخيمًا صحيًا متكاملًا لتلبية احتياجات متضرري الفيضان. وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

من جانبهم، عبر المواطنون في «ود رملي والجيلي» عن شكرهم وسعادتهم لزيارة السفير السعودي، ومبادرته للتخفيف عليهم ومواساتهم في ضررهم، مؤكدين أنَّ ما تقدمه السعودية من دعم متواصل للسودانيين يعبّر عن معدنهم الأصيل وأخلاقهم الكريمة تجاه الشعب السوداني.

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واستقبل جموع المواطنين طاقم السفارة بالتهليل والتكبير والذبائح، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لهم.

وتوفي أكثر من مائة شخص جراء السيول والفيضانات التي ضربت عدة ولايات سودانية خلال الأيام الماضية.

وقال والي ولاية النيل الأبيض المكلف اللواء الركن حيدر علي الطريفي: إنَّ عدد المنازل التي دُمِّرت بالولاية جراء السيول والأمطار بلغ 13 ألف منزل منها 10517 منزل انهيار كلي و2780 انهيار جزئي، فيما بلغ عدد المدارس التي تأثرت بالسيول 163 مدرسة.