الراصد «الصخَري» يحدد مناطق هطول «أمطار الاثنين»

حدَّد الباحث في الأحوال الجوية والظواهر الفلكية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الاثنين، المناطق التي من المتوقع أن تشهد هطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

وقال الصخري، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقعٌ -بمشيئة الله- خلال ظهيرة ومساء اليوم الاثنين، نشوء تكوينات ممطرة خفيفة ومحدودة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وقد تشمل أجزاء من شمال منطقة المدينة، وفرص أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تشمل أجزاء من منطقة مكة».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة طقس اليوم الاثنين، توقعت فيه هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة حتى مرتفعات المدينة المنورة. ويمتد تأثير السحب الرعدية حتى الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان.