الرئيس الأفغاني يغادر جدة عقب زيارة رسمية للمملكة

غادر الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية جدة مساء السبت، بعد زيارة للمملكة. وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ووزير التجارة والاستثمار الوزير المرافق الدكتور ماجد القصبي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم محمد الخالدي والسفير الأفغاني لدى المملكة سيد جلال كريم، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور ومدير شرطة محافظة جدة العميد محمد بن فهد آل صقر.

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